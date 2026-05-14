Fenerbahçe, Eyüpspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Süper Lig devi Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Eyüpspor ile pazar günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ısınma hareketleri, çabukluk ve koordinasyon programlarıyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.