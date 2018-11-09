Fenerbahçe evinde Anderlecht'i mağlup etti

Galatasaray derbisinde 2-0’dan 2-2’yi yakalamanın öz güveniyle çıktı Fenerbahçe, Anderlecht karşısına. Belçika ekibine karşı ilk maçta da aynı geri dönüşü yaşamıştı sarı-lacivertliler, ama bu sefer hedef 1 puandan fazlasıydı. Avrupa Ligi’ndeki iddiasını evinde kazanarak artırmak istiyordu Fenerbahçe. En ufak bir kayba dahi tahammülü olmayan Anderlecht ise evinde yaşadığı şoku Kadıköy’de yaşatarak umutlarını sürdürme peşindeydi. Henüz 1. dakika dolmadan Slimani ile kaleyi yoklayan sarı-lacivertliler, tribünleri coşturdu. Ancak Anderlecht ipleri eline almakta gecikmedi. Presten ve baskıdan yılmayan Belçika temsilcisi, ayağa hızlı paslarla oyunu hakimiyeti altına aldı. Neyse ki, bu üstünlük skora yansımadı. Topun kontrolünü rakibe kaptıran, Fenerbahçe savunma da gedik vermeyince Anderlecht bal yamayan arı profili çizdi. Oysa sarı-lacivertliler, hızlı ataklarla çok daha tehlikeli oldu.