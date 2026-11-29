Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçının VAR’ı belli oldu
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Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçına Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Daniele Paterna atandı.
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında bugün oynanacak 3 maçın VAR'ı Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı. Fenerbahçe, saat 19.00'da Erzurumspor FK'yı konuk edecek. Müsabakada Batuhan Kolak düdük çalacak. Bu maçın VAR koltuğunda İtalyan hakem Daniele Paterna oturacak, AVAR'da Ceyhun Sesigüzel eşlik edecek.
Günün diğer maçlarında VAR'lar ise şu şekilde:
Çorum FK - Kocaelispor: Sarper Barış Saka
Eyüpspor - Başakşehir: Bilal Köseoğlu