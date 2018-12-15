Fenerbahçe, Erwin Koeman ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe'de Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından durumu merak konusu olan Erwin Koeman’ın akıbeti belli oldu. Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal’ın yardımcısı olup olmayacağı tartışmaları da süren deneyimli çalıştırıcı ile de yolların ayrıldığı ortaya çıktı.

‘Ersun Yanalı’ı uçakta öğrendi’ iddiası

Hollandalı futbol yorumcusu Johan Derksen kulüpten ayrılması gerektiğinin Hollandalı çalıştırıcıya uçakta tebliğ edildiğini belirterek, “Erwin Koeman görevden alınıyor. Uçakta kulüp yönetimi kendisine yeni bir teknik direktör ile anlaştıklarını, dolayısıyla artık yardımcı antrenör olarak da kalamayacağını söylediler” dedi.

‘Perde arkasında görüşüyorlardı’

Derksen şöyle devam etti: “Şimdi en azından parasını alacak. Kazansaydı, kalabileceğini söylemişlerdi. Ancak öte yandan perde arkasında başka bir teknik adamla görüşmekteydiler”.