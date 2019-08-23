Fenerbahçe, en çok zorlandığı deplasmanda
- Sarı-lacivertliler, yarınki rakibi Medipol Başakşehir'i rakip sahada yenmekte oldukça zorlanıyor- Süper Lig'de Medipol Başakşehir karşısında deplasmandaki 11 maçta 2 kez galip gelebilen Fenerbahçe, 8 kez mağlup oldu - İki takım arasında geride kalan 22 lig maçında ise Fenerbahçe 10, Medipol Başakşehir 9 galibiyet aldı23 Ağustos 2019 Cuma 09:30
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın konuk olacağı Medipol Başakşehir'i deplasmanda yenmekte oldukça zorlanıyor.
Sarı-lacivertliler, rakibiyle deplasmanda yaptığı 11 lig maçından sadece 2'sini kazanabildi. Deplasmandaki 8 müsabakayı yitiren sarı-lacivertliler, birinde ise berabere kaldı.
Rakibiyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 6, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ise 5 maça çıkan sarı-lacivertliler fileleri 10 kez havalandırdı, kalesinde 18 gole engel olamadı.
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında deplasman galibiyetlerini 2010-2011 sezonunda 1-0, 2017-2018 sezonunda da 2-0'lık skorlarla aldı.
- Ligde 23. randevu
Fenerbahçe ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 23. kez karşılaşacak.
İki takım arasında geride kalan 22 müsabakada Fenerbahçe 10, Medipol Başakşehir 9 galibiyet aldı, 3 maç da berabere sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin 29 golüne, turuncu-lacivertliler 26 golle yanıt verdi.
Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Kadıköy'de yapılan maç 0-0 tamamlandı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ikinci devre oynanan maçta ise ev sahibi ekip 2-1 galip geldi.
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