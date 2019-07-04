Fenerbahçe, Düzce kampında gençlere öncelik veriyor





DÜZCE (AA) - Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sürdüren Fenerbahçe, çalışmalarında genç oyunculara fırsat tanıyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ağırlıklı olarak genç oyuncuların katılımıyla 1 Temmuz'da başlayan yeni sezon hazırlıkları, 3 Temmuz itibarıyla Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam ediyor.

Teknik direktör Yanal, genç oyuncuların kişisel gelişimi ve adaptasyonuyla yakından ilgilenirken, bu sezon deneyimli isimler eşliğinde gençlerin daha fazla fırsat bulması hedefleniyor.

Hazırlıklarını bu amaç doğrultusunda şekillendiren Yanal ve ekibi, genç oyuncuların eksiklerini görüp, gelişimleri için her birine özel yol haritası belirleyecek.

Fenerbahçe'nin 19 yaş altı takımının da katıldığı kampın son gününde oynanacak Boluspor maçında, genç oyuncuların kendilerini görmeleri ve kulübün de yeteneklerini tanıması amacıyla tamamen genç isimlerden kurulu kadro sahaya çıkacak.

Gençlerin takım içerisindeki durumlarını ve geliştirilecek yönlerini keşfetmek, bu sürecin kilit noktası olacak.

Genç oyuncuların Boluspor maçındaki durumuna dair Yanal ve teknik ekibin gözlemleri eşliğinde şekillenecek eğitimler ve destekle futbolcular, çalışmalarını ve gelişimlerini sürdürecek.





- 7 hazırlık maçı yapılacak





Fenerbahçe, 2019-2020 sezonu öncesi 7 hazırlık karşılaşması yapacak.

Hazırlık maçlarının programı şu şekilde:

13 Temmuz Cumartesi:

Fenerbahçe-Boluspor



18 Temmuz Perşembe:

Fenerbahçe-Ümraniyespor



22 Temmuz Pazartesi:

Fenerbahçe-Wolfsburg



25 Temmuz Perşembe:

Fenerbahçe-Hertha Berlin



30 Temmuz Salı:

Fenerbahçe-Bayern Münih



31 Temmuz Çarşamba:

Fenerbahçe-Real Madrid veya Tottenham



7 Ağustos Çarşamba:

Fenerbahçe-Cagliari