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Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maçına doğru

- Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman:- "Alacağımız galibiyet stresi azaltacaktır"- Sarı-lacivertli futbolcu Roman Neustaedter:- "Takımımın ait olduğu yere dönmesini istiyorum"

28 Kasım 2018 Çarşamba 18:11
Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maçına doğru


İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Dinamo Zagreb'i konuk edecek Fenerbahçe'de teknik sorumlu Erwin Koeman, galip gelerek gruptan çıkmayı garantilemek istediklerini söyledi.

Koeman, futbolculardan Roman Neustaedter ile maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Koeman, 3 Ağustos'ta göreve başladığını ve sezonun en önemli 6-7 haftalık kısmını kaçırdığını belirtti.

Takımın başında kalıp kalmayacağının futbolcuların konsantrasyonunu etkilememesi gerektiğini dile getiren Koeman, "Göreve başladığımda Benfica maçı çok yakındı. Çok şey gördüm ama bunlarla ilgili basına konuşmak istemiyorum. İyi şeyler var, daha az iyi olan şeyler var ama ben neler gördüğümü biliyorum. Bu kısımla ilgili konuşmayacağım çünkü bu özel bir konu. Herkes kötü bir şey olduğunu düşünebilir ama gördüğünüz, gördüğünüzdür. Ben o gördüklerimden bir sonuç çıkardım. Bu, benim kafamda son derece açık." ifadelerini kullandı.

Takımı en iyi pozisyona getirebilmek için elinden geleni yaptığını hatırlatan Koeman, "Geçtiğimiz hafta 15 milli oyuncumuz dünyanın çeşitli yerlerine seyahat etti. Yarın alacağımız galibiyet stresi azaltacaktır. Şu an buna odaklanmış durumdayız. Trabzonspor maçı da dahil önümüzde bizi bekleyen 8 maç vardı. Biz bu maçlara çıkacak olmaktan memnunuz. Maç oynamaya ihtiyacımız var. Yarın galibiyet için sahada olacağız." değerlendirmesinde bulundu.


- Neustaedter: "Umarım yarın ilk golü atan taraf oluruz"


Fenerbahçe'nin Rus futbolcusu Roman Neustaedter, sarı-lacivertlilerin ait olmadığı bir durumda bulunduğunu dile getirdi.

Takımın kötü durumda olmamasının altında birçok etken yattığını ifade eden Rus futbolcu, şunları kaydetti:

"Şu anda sadece takımıma katkı vermek istiyorum. Takımımın ait olduğu yere dönmesini istiyorum. Takımımız düzelmek istiyor. Trabzonspor maçından önceki karşılaşmalarda daha iyi durumdaydık. Trabzonspor maçında tekrar bir düşüş yaşadık. Şansın da yanımızda olmadığını düşünüyorum. Kötü oynadığımız maçlarda bile şanslar geldi ama istediğimiz skoru alamadık. Birinci golü atsak işler kolaylaşacak. Umarım yarın ilk golü atan taraf oluruz."

Sarı-lacivertli takımda sözleşmesi sezon sonu bitecek Neustaedter, bir gazetecinin kariyer planlamasını sorması üzerine ise, "Kariyer planlamam yarınki karşılaşmayı kazanmak. 6 ay sonra ne olacağını düşünmüyorum. Sadece takımıma katkı vermek istiyorum." yorumunu yaptı.


Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 18:11
  1. Dinamo Zagreb
  2. Erwin Koeman
  3. Fenerbahçe
  4. Futbol
  5. Roman Neustaedter
  6. SÜPERLİG
  7. UEFA Avrupa Ligi

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