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Spor

Fenerbahçe Dernekleri'nden TFF'ye "harcama limiti" tepkisi

Yeniakit Publisher
2020-08-05 13:17:55 -
Fenerbahçe Dernekleri'nden TFF'ye "harcama limiti" tepkisi

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü'ne ait dernekler, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sarı-lacivertli takım için açıkladığı harcama limitine tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu’nun futbol A takımımız için açıkladığı akıl dışı harcama limitlerinin ardından Fenerbahçemizin yurt içi ve yurt dışındaki en önemli gücü olan derneklerimiz, yaptıkları açıklamalarla TFF'ye tepkilerini dile getirdiler. Derneklerimiz ayrıca kulübümüzün alacağı her kararda yanımızda olacaklarını vurguladılar. Her zaman Fenerbahçemizin yanında ve her şartta kulübümüz için bir ve bütün olan, Fenerbahçe'nin gerçek benliği olan tüm taraftarlarımıza, derneklerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız." denildi.

Kulübün internet sitesinde, 1907 Fenerbahçe Derneği, Sarı Lacivert Derneği başta olmak üzere çok sayıda derneğin TFF ile yayıncı kuruluşa tepkilerine ve açıklamalarına yer verildi.

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