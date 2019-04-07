Fenerbahçe deplasmanda yara aldı! Süper Ligin 27. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 27. haftasında Ankaragücü, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. Ankaragücü 42. dakikada Boyd'un attığı golle öne geçerken, Fenerbahçe'nin beraberlik golünü 67. dakikada Hasan Ali Kaldırım kaydetti. Öte yandan Fenerbahçe'de Mehmet Ekici, Ankaragücü'nde ise Canteros 87. dakikada sahada yaşanan gerginliğin ardındna yapılan VAR incelemesi sonrası 90+3. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Fenerbahçe'de sarı kart gören Harun Tekin de Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü. Bu sonucun ardından deplasmandaki galibiyet hasreti 11 maça çıkan Fenerbahçe, 32 puanla 13. sırada kaldı. Ankaragücü de aynı puanla 14. basamağa yerleşti. Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray ile kritik bir derbiye çıkacakken, Ankaragücü ise deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Düşme hattı

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