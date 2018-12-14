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Fenerbahçe, D Grubu'nu 8 puanla ikinci sırada tamamladı

Son 32 turunu daha önce garantileyen Fenerbahçe, D Grubu'nu 8 puanla ikinci sırada tamamladı

14 Aralık 2018 Cuma 01:04
Fenerbahçe, D Grubu'nu 8 puanla ikinci sırada tamamladı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki son maçların ardından lider Dinamo Zagreb ve ikinci sıradaki Fenerbahçe, son 32 turuna yükseldi.

Gruptan çıkmayı son hafta maçları öncesinde garantileyen Fenerbahçe, konuk olduğu Spartak Trnava'ya 1-0 yenildi.

Grup liderliği önceki hafta kesinleşen Dinamo Zagreb ise sahasında Anderlecht ile 0-0 berabere kaldı.

Son karşılaşmaların ardından D Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAvP
Dinamo Zagreb 6420113814
Fenerbahçe 62227708
Spartak Trnava 621347-37
Anderlecht603327-53

 

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 01:04
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