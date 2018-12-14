Fenerbahçe, D Grubu'nu 8 puanla ikinci sırada tamamladı
Son 32 turunu daha önce garantileyen Fenerbahçe, D Grubu'nu 8 puanla ikinci sırada tamamladı14 Aralık 2018 Cuma 01:04
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki son maçların ardından lider Dinamo Zagreb ve ikinci sıradaki Fenerbahçe, son 32 turuna yükseldi.
Gruptan çıkmayı son hafta maçları öncesinde garantileyen Fenerbahçe, konuk olduğu Spartak Trnava'ya 1-0 yenildi.
Grup liderliği önceki hafta kesinleşen Dinamo Zagreb ise sahasında Anderlecht ile 0-0 berabere kaldı.
Son karşılaşmaların ardından D Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Dinamo Zagreb
|6
|4
|2
|0
|11
|3
|8
|14
|Fenerbahçe
|6
|2
|2
|2
|7
|7
|0
|8
|Spartak Trnava
|6
|2
|1
|3
|4
|7
|-3
|7
|Anderlecht
|6
|0
|3
|3
|2
|7
|-5
|3
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