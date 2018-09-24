Fenerbahçe, CSKA'yı yıktı

Avrupa'nın önde gelen basketbol takımlarından Fenerbahçe, CSKA Moskova, Olimpia Milano ve Maccabi Fox'un katıldığı, A Spor ekranlarından canlı yayınlanan Zadar Turnuvası'nın finalinde Fenerbahçe ile CSKA Moskova karşılaştı. Rakibini 86-76'lık skorla mağlup eden sarı-lacivertliler, Zadar Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Sarı lacivertlilerde Melih 16, A.Muhammed 14, Vesely 12, Melli 11, Lauvergne 10, Sloukas 9, Guduric 6, Kalinic 4, Ahmet ve Ennis 2'şer sayı kaydetti.

