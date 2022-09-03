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Spor Fenerbahçe çok istemişti ama... Yeni takımı açıklandı!
Spor

Fenerbahçe çok istemişti ama... Yeni takımı açıklandı!

Fenerbahçe'nin gündeminden hiç düşmeyen Brezilyalı Marcelo, uzun süren takım arayışını noktalayarak Olympiakos'a resmen transfer oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 16:01:00 -
Fenerbahçe çok istemişti ama... Yeni takımı açıklandı!

Brezilyalı Marcelo, uzun süren takım arayışını noktalayarak Olympiakos'a resmen transfer oldu.

Real Madrid'den ayrıldıktan sonra yeni takımı merakla beklenen dünyaca ünlü sol bek Marcelo, Olympiakos'a resmen transfer oldu.

Avrupa'nın bir çok kulübü ile görüşme yapan ancak bit tütlü istediği teklifi alamayan Marcelo, Yunanistan ekibini seçti ve resmi açıklama yapıldı. Olympiakos yaptığı transfer duyurusunda 'Olympiakos'ta gerçek bir futbol efsanesi' ifadeleri yer aldı. Marcelo'nun kişisel işlerini tamamladıktan sonra Pazartesi veya Salı günü Yunanistan'da olacağı ifade ediliyor.

Akşam'a göre; 34 yaşındaki Brezilyalı yıldıza Olympiakos'tan önce Bayer Leverkusen, Monza, Nice gibi ekiplerin ciddi teklifler yaptığı biliniyordu.

15 yıllık Real Madrid kariyeri sonrası ayrılık kararı alan ve dünya tarihinin en başarılı sol beklerinden biri olarak gösterilen Marcelo, İspanyol ekibinin formasını 557 maçta giyip 41 gol 103 asistlik ışıldayan bir kariyer yapmıştı.

 

 

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