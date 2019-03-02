0553 313 94 23

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında penaltı tartışması

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında sarı-lacivertlilerin lehine verilen penaltı tartışmalara neden oldu. IFAB'a göre hakemin kararı doğru.

02 Mart 2019 Cumartesi 22:03
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında penaltı tartışması

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Ç.Rizespor'u 3-2 mağlup etti.

Yüksek tempoda geçen mücadelede Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı atışı tartıştımalara neden oldu.

Hakem penaltı kararı verdi

Maçın 80. dakikasında Serdar Aziz, Çaykur Rizespor ceza sahası içerisinde rakibinin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hava topunda yüzünü tutarak yerde kalan Serdar Aziz'in pozisyonu için hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

Çaykur Rizesporlu futbolcular pozisyonun penaltı olmadığını belirtirkeni hakem Halil Umut Meler, VAR odasıyla görüşme yaptı.Pozisyonu iki hakem tekrar izledikten sonra hakem Halil Umut Meler bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

IFAB'a göre karar doğru

Fenerbahçe'nin 80. dakikada penaltı pozisyonundaki ofsayt tartışmalarıyla ilgili IFAB'ın kuralı dikkat çekti. IFAB, kural kitapçığındaki 11.2 numaralı madde ile ilgili yaptığı bir paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Ofsayttaki bir futbolcu topa doğru hareketlenir ama topa vurmadan önce kendisine penaltı yapılırsa karar penaltıdır."

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 22:03
  1. Fenerbahçe
  2. Çaykur Rizespor
  3. IFAB

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uğur Işılak Gümüşhane’de konser verdi
    1. Uğur Işılak Gümüşhane’de konser verdi
    2. Sudan'da Demokratik Birlik..
    3. Yelken: BAYK Kış Trofesi
    4. Çekmeköy Belediyesi Proje ve Aday..
    5. "Avrupa'nın en yeni ve en modern spor..
    6. Hasan Kartal: “11 kişi oynasaydık..
    7. Batman’da PKK’lı teröristlere ait..
    8. 26. İzmir Avrupa Caz Festivali başladı
    9. Havzalılar geleneksel tirit gecesi
    10. Ersun Yanal: “Haftaya damgamızı..
    11. Maçın ardından
    12. Mardin’de silahlı kavga: 1 yaralı
    13. Hububat sektörü iş dünyası..
    14. Ordu'da iki cip çarpıştı: 1 ölü, 2..
    15. İsrail, Kudüs'te bir Filistinliye..
    16. Bayburt'ta yolcu otobüsü şarampole..
    17. Kemalpaşa’da TOKİ müracaatları başlıyor
    18. Genç Başkan, gençlerle buluştu
    19. Snowkite Dünya Kupası
    20. Muğla'da evde yangın: 1 ölü
    21. Başkan Özdemir: "Diğer adaylara göre..
    22. İsrail’e "AA foto muhabirini serbest..
    23. AK Parti Eyüpsultan Başkan Adayı..
    24. Bakan Kasapoğlu: “Dünyanın, en yeni,..
    25. Uğur Işılak Gümüşhane'de konser verdi
    26. Vedat Muriç: “Kendi adımıza..
    27. Çin’in Doğu Türkistan’daki zulmü..
    28. "Milletin emrinde olanlar yine..
    29. CHP Tunceli il başkanı istifa etti
    30. Soldado: “Taraftarın desteğiyle 3..
    “AK Parti yüzde 47 alsın...”
    “AK Parti yüzde 47 alsın...”
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap:
    Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap:
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı