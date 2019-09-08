0553 313 94 23

Fenerbahçe Bursa'da kaybetti

Milli Takımlar arası nedeniyle oynanan hazırlık maçında Fenerbahçe, Bursaspor'a 2-1 mağlup oldu.

08 Eylül 2019 Pazar 22:58
Fenerbahçe Bursa'da kaybetti

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Bursaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Bursaspor 2-1'lik skorla kazandı.

ünya çocuklarına farkındalık oluşturma amacıyla Bursaspor ile Fenerbahçe karşılaşırken, Bursa’da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı. Karşılaşma renkli görüntülere sahne oldu.

Bursaspor ile Fenerbahçe, dünya çocuklarına farkındalık oluşturma amacıyla Bursa’daki hazırlık maçında karşılaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan mücadele Bursaspor’un 2-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Yeşil beyazlılara galibiyeti getiren goller 4’üncü dakikada Burak Altıparmak ve 43’üncü dakikada Burak Kapacak’tan geldi. Sarı lacivertlilerin tek golünü 87’nci dakikada Mevlüt Erdinç kaydetti. Bursaspor’da ilk maçına çıkan Burak Altıparmak, 1 gol ve 1 asistiyle yıldızlaştı.

Bursa'da yeni transferler sahada

Fenerbahçe’de yeni transfer Luis Gustavo karşılaşmaya ilk 11’de başlarken, ilk kez Fenerbahçe forması giydi. Bir pozisyonda kısa süreli sakatlık yaşayan ve saha içindeki tedavisinin ardından oyuna devam eden Gustavo devre arasında yerini Sadık Çiftpınar’a bıraktı. Bursaspor’da da ilk 11’de maça başlayan yeni transferlerden Igor, Aykut Akgün ve Burak Altıparmak ilk kez yeşil beyazlı forma ile sahaya çıktı. Ayrıca yeşil beyazlıların diğer transferlerinden Yevhen Seleznov, Mamadou Diarra, Onurcan Piri ve Musa Araz da oyuna sonradan dahil oldu.

Başlama vuruşu çocuklardan

Ülkemizde ve dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak için oynanan karşılaşma öncesinde stadyumda sadece çocuk müzikleri çalındı. Ayrıca maç başlamadan her iki takımın futbolcuları çiçek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ise forma dağıttı. Plaket ve forma takdiminin ardından karşılaşmanın başlama vuruşunu 1 Lösev ve 1 down sendromlu çocuk yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ile Bursaspor Başkanı Mestan, karşılaşmayı çocuklarla beraber yedek kulübesinin arkasında takip etti.

İlk bir dakika alkış tutuldu

Seremoniye ise her iki takımın oyuncuları çocuklarla çıktı. Karşılaşma başladıktan sonra ilk bir dakika her iki takımın taraftarları alkışladı. Lösev, Türkiye Down Sendromlular Derneği, Otizm Vakfı, ENSEV Fiziksel Engelli Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, Bursa Yetimder, Bursa Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği, Bursa Özel Eğitim, Bursa Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği’nden özel misafirler her iki takımın yedek kulübesinin arkasında oluşturulan özel tribünde yerini aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 22:58
  1. Fenerbahçe
  2. Bursaspor
  3. Fenerbahçe-Bursaspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kerkük'te bombalı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı
    1. Kerkük'te bombalı saldırı: 1 ölü, 7..
    2. Kuzey İrlanda Almanya maçı ne zaman..
    3. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Filenin..
    5. MHP Grup Başkanvekili Akçay: "Hafızası..
    6. Bakan Kasapoğlu'ndan milli..
    7. Azerbaycan Hırvatistan maçı ne zaman..
    8. Çavuşoğlu "Filenin Sultanları"nı kutladı
    9. Nihat Genç, CHP‘nin başına HDP-PKK’yı..
    10. Fenerbahçe Bursa'da kaybetti
    11. Kuşadası’nda 38 düzensiz göçmen..
    12. Bakan Varank: "ASELSAN çok önemli bir..
    13. Milli maç arası ne zaman bitiyor?
    14. Dünya Motokros Şampiyonası
    15. Devlet Bahçeli Yayladağı Aba Güreşleri..
    16. CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin..
    17. Pompeo'dan Taliban'a "sınırı aştınız"..
    18. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    19. Erdoğan'dan "Filenin Sultanları"na..
    20. Futbol: Hazırlık maçı
    21. Türkiye'den Sudan’daki sel felaketi..
    22. Ordu için kuvvetli sağanak uyarısı
    23. Bakanlıktan orman yangınlarıyla ilgili..
    24. Turgutlu’da trafik kazası: 3 yaralı
    25. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    26. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri..
    27. Güney Afrika'da bir haftada ikinci..
    28. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    29. Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo,..
    30. Şırnak'ta 13 yaşındaki küçük futbolcu..
    Boş CV ile müdür oldu! Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken atama
    Boş CV ile müdür oldu! Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken atama
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti