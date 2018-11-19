Fenerbahçe bugün paslaştı
Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını 3 günlük iznin ardından devam ettirdi.19 Kasım 2018 Pazartesi 22:06
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, FenerbahçeCan Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.
Dayanıklılık koşusuyla devam eden idmanın, dar alanda pas organizasyonları ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.
Antrenmana milli takımlarda yer alan oyuncuların katılmadığı kaydedildi.
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: Skorer
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