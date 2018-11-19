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Fenerbahçe bugün paslaştı

Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını 3 günlük iznin ardından devam ettirdi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 22:06
Fenerbahçe bugün paslaştı

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada,  FenerbahçeCan Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde  gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.

Dayanıklılık koşusuyla devam eden idmanın, dar alanda pas organizasyonları ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.

Antrenmana milli takımlarda yer alan oyuncuların katılmadığı kaydedildi.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla  devam edecek.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 22:06
  1. Can Bartu Tesisleri
  2. Bordo Mavili Takım
  3. Sarı Lacivertliler
  4. Fener Bahçe
  5. Trabzonspor
  6. Fenerbahçe
  7. Can Bartu
  8. F.Bahçe
  9. F.B.
  10. Fb

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