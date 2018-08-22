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Fenerbahçe borsada tepe taklak oldu

Fenerbahçe taraftarına umut olan Ali Koç, yatırımcıda hayal kırıklığı oluşturdu.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 09:02
Fenerbahçe borsada tepe taklak oldu

Yaklaşık 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemine noktayı koyarak Fenerbahçe'nin 3 Haziran'daki genel kurulda başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç taraftarda büyük bir umut yaratırken, borsadaki yatırımcıyı ise adeta hüsrana uğrattı. Sabah'ta yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi'ne yine katılamayan, ligde de ilk mağlubiyetini ikinci haftada alan Fenerbahçe, 4 Haziran-20 Ağustos tarihleri arasında BIST100 Endeksi'nde yatırımcısına en fazla kaybettiren ikinci hisse senedi oldu. Fenerbahçe aynı dönemde borsa genelinde ise değer kaybında beşinci sırada yer aldı.

ŞİRKETİN YARISI ERİDİ

1 Haziran'da 39.5 TL olan, Koç'un başkan seçilmesinin ardından ise ilk işlem günü olan 4 Haziran'da 42.4 TL'den kapanan Fenerbahçe hisseleri, 20 Ağustos'ta 21.54 TL'ye kadar gerileyerek, 4 Haziran-20 Ağustos tarihleri arasındaki düşüş yüzde 49.2 oldu. Hisse fiyatlarında yaşanan düşüş, Fenerbahçe'nin piyasa değerinde yaklaşık 600 milyon liralık kayba neden oldu. Fener'in 4 Haziran'da 1.2 milyar TL olan piyasa değeri, 20 Ağustos itibarıyla 609 milyon liraya geriledi.

NEDENİ BEDELLİ ARTIRIM

Fenerbahçe hisselerinde yaşanan düşüşün en önemli nedeni, halka açık şirkette alınan bedelli sermaye artırım kararı oldu. Fenerbahçe 28 milyon 280 bin TL olan sermayesini yüzde 250 oranında artırarak 98 milyon 980 bin liraya çıkaracak. Şirket bu halka arzdan 353.5 milyon TL gelir elde etmeyi planlarken, yatırımcılardan sağlanacak kaynak 112.9 milyon TL olacak. Koç yönetiminin öncelikle kulübün mali yapısını düzeltmek için çabaladığına dikkat çeken analistler, önümüzdeki dönemden umutlu. Giuliano'nun ardından 2 oyuncunun daha satılabileceğine ilişkin beklentiler hissede toparlanmaya neden olabilir.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 09:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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