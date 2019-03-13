0553 313 94 23

Fenerbahçe bombaları patlatacak! Yanal istedi, Comolli harekete geçti

Bu sene kendisinden beklenilen performansı ortaya koyamayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın direktifleri doğrultusunda gelecek sezon için kadro oluşturulmaya başlandı. Yeni transferler isteyen Yanal'ın istediği Mbwana Samatta, Bart Ramselaar ve Robert Skov'un transferleri için de Comolli harekete geçti.

13 Mart 2019 Çarşamba 16:36
Fenerbahçe bombaları patlatacak! Yanal istedi, Comolli harekete geçti

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın istekleri doğrultusunda Mbwana Samatta, Bart Ramselaar ve Robert Skov'un transferleri için girişimler başladı.

Yanal'ın ısrarcı olduğu Samatta, Ramselaar ve Skov'la ilgili çalışmalara başlayan sarı-lacivertliler, temaslara başladı. Belçika, Hollanda ve Danimarka liglerine çıkarma yapacak olan yönetim, teknik heyetin istediği bu oyuncuların işini bitirecek.

Tarihinin en kötü dönemini yaşadığı bu sezon alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Fenerbahçe, bir yandan da 2019-20'nin kadrosu için kolları sıvadı.

"Gelecek sezon şampiyon Fenerbahçe" diyen teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği isimlerle ilgili çalışmalara başlayan yönetim, işi sıkı tutuyor.

Teknik heyetin ısrarcı olduğu Mbwana Samatta, Bart Ramselaar ve Robert Skov için temaslara erken başlayan sarı-lacivertliler; Belçika, Hollanda ve Danimarka'ya çıkarma yapacak.

Tüm şartlar zorlanacak

Belçika'da Genk forması giyen golcü Samatta, Hollanda'da PSV'nin orta sahası Ramselaar, Danimarka'da da Kopenhag'ın kanadı Skov'un transferi için masaya oturacak olan Fenerbahçe, 3 isimde de tüm şartları zorlayacak.

Sezonun bitmesinin ardından bu oyunculara kısa süre içinde imza attırmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, yaz kamp dönemine kadar tüm transferleri bitirmeyi planlıyor.

Bu arada Yanal'ın ısrarcı olduğu bu oyuncuların görüşmelerinde sportif direktör Comolli yer alacak.

PSV'de forma şansı bulamıyor

Hollanda'da zirvede yer alan PSV Eindhoven'da bu sezon fazla forma şansı bulamayan Ramselaar, 7 resmi maçta forma giydi. Fenerbahçe'nin sezon başında da istediği 22 yaşındaki orta saha, oyunun her iki yönünü de kullanıyor.

Khag, birçok kulübün listesinde

Danimarka ekibinde bu sezon öne çıkan isim tartışmasız Robert Skov oldu. 25 lig maçında 23 kez rakip fileleri havalandıran 22 yaşındaki sağ kanat, 6 da asist yaptı.

Birçok kulübün listesinde yer alan yıldız futbolcu, Yanal'ın da ısrarcı olduğu bir oyuncu.

Samatta'dan gol şov

Bu sezon Genk formasıyla 39 resmi karşılaşmaya çıkan Samatta, bu maçlarda 29 kez rakip fileleri havalandırdı. Özellikle Avrupa Ligi'ndeki performansıyla dikkat çeken 26 yaşındaki futbolcu, 12 maçta 9 gol attı, 1 de asist yaptı. (Fotomaç)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:36
  1. Fenerbahçe
  2. Ersun Yanal
  3. Mbwana Samatta
  4. Bart Ramselaar
  5. Robert Skov
  6. Genk
  7. PSV Eindhoven
  8. Avrupa Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Brezilya’nın Sao Paulo kentinde bir okula silahlı saldırı gerçekleştirildiği, ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
    1. Brezilya’nın Sao Paulo kentinde bir..
    2. Nişantaşı Üniversitesi ile ICBC..
    3. İl Sağlık Müdürü Bilge ’nin Tıp..
    4. Gaziantep’te FETÖ’nün askeri öğrenci..
    5. Engelli kadına tecavüzle..
    6. Emniyette koordinasyon toplantısı
    7. İMEAK DTO, meclis toplantısında AK..
    8. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya:..
    9. Başkan Uysal: "5 yıl içinde yeni bir..
    10. Demirleri çürüyen caminin minaresi..
    11. "Otomotiv Yan Sanayi"nin en başarılısı..
    12. Mustafa Cengiz: Galatasaray var olma..
    13. Brezilya'da okula silahlı saldırı! 6..
    14. Türk profesör, Genç Küresel Liderler..
    15. Bakan Çavuşoğlu:Herkes sussa Türkiye..
    16. Cezayirli öğretmenler Buteflika'nın..
    17. Filistinli gençler, Ankara Batıkent..
    18. "Zillet ittifakı, başka bir tezgah..
    19. Topkapı Sarayı'nda Korece sesli rehber..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK ile iş..
    21. Hayvan hırsızları suçüstü yakalandı
    22. Başkan Akkaya: Akşehir’de 5 yılda 568..
    23. Mustafa Cengiz döneminde 4 milyon TL kar
    24. Vali Memiş: 14 Mart Tıp Bayramı kutlu..
    25. "Cumhur İttifakı 31 Mart'tan sonra da..
    26. "Geleneksel sanatların çerçeveden..
    27. Vasiyet’in Türkiye turnesi başladı
    28. Başhekim Doğan’dan 14 Mart Tıp Bayramı..
    29. Yazar Tuncer, Güneş’e Hasret II’yi..
    30. Abalı Denizlispor'un puan kaybına..
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta