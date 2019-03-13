Fenerbahçe bombaları patlatacak! Yanal istedi, Comolli harekete geçti

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın istekleri doğrultusunda Mbwana Samatta, Bart Ramselaar ve Robert Skov'un transferleri için girişimler başladı.

Yanal'ın ısrarcı olduğu Samatta, Ramselaar ve Skov'la ilgili çalışmalara başlayan sarı-lacivertliler, temaslara başladı. Belçika, Hollanda ve Danimarka liglerine çıkarma yapacak olan yönetim, teknik heyetin istediği bu oyuncuların işini bitirecek.

Tarihinin en kötü dönemini yaşadığı bu sezon alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Fenerbahçe, bir yandan da 2019-20'nin kadrosu için kolları sıvadı.

"Gelecek sezon şampiyon Fenerbahçe" diyen teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği isimlerle ilgili çalışmalara başlayan yönetim, işi sıkı tutuyor.

Teknik heyetin ısrarcı olduğu Mbwana Samatta, Bart Ramselaar ve Robert Skov için temaslara erken başlayan sarı-lacivertliler; Belçika, Hollanda ve Danimarka'ya çıkarma yapacak.

Tüm şartlar zorlanacak

Belçika'da Genk forması giyen golcü Samatta, Hollanda'da PSV'nin orta sahası Ramselaar, Danimarka'da da Kopenhag'ın kanadı Skov'un transferi için masaya oturacak olan Fenerbahçe, 3 isimde de tüm şartları zorlayacak.

Sezonun bitmesinin ardından bu oyunculara kısa süre içinde imza attırmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, yaz kamp dönemine kadar tüm transferleri bitirmeyi planlıyor.

Bu arada Yanal'ın ısrarcı olduğu bu oyuncuların görüşmelerinde sportif direktör Comolli yer alacak.

PSV'de forma şansı bulamıyor

Hollanda'da zirvede yer alan PSV Eindhoven'da bu sezon fazla forma şansı bulamayan Ramselaar, 7 resmi maçta forma giydi. Fenerbahçe'nin sezon başında da istediği 22 yaşındaki orta saha, oyunun her iki yönünü de kullanıyor.

Khag, birçok kulübün listesinde

Danimarka ekibinde bu sezon öne çıkan isim tartışmasız Robert Skov oldu. 25 lig maçında 23 kez rakip fileleri havalandıran 22 yaşındaki sağ kanat, 6 da asist yaptı.

Birçok kulübün listesinde yer alan yıldız futbolcu, Yanal'ın da ısrarcı olduğu bir oyuncu.

Samatta'dan gol şov

Bu sezon Genk formasıyla 39 resmi karşılaşmaya çıkan Samatta, bu maçlarda 29 kez rakip fileleri havalandırdı. Özellikle Avrupa Ligi'ndeki performansıyla dikkat çeken 26 yaşındaki futbolcu, 12 maçta 9 gol attı, 1 de asist yaptı. (Fotomaç)