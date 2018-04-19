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Fenerbahçe Beşiktaş maçında kaos! Şenol Güneş'in...

Ziraat Türkiye Kupası'nın 57. dakikasında saha karıştı. Beşiktaş'ın yedek kalecisi Tolga Zengin taraftarlarla tartıştı.

19 Nisan 2018 Perşembe 22:28
Fenerbahçe Beşiktaş maçında kaos! Şenol Güneş'in...

Kadıköy’de saha Şenol Güneş’in başına isabet eden yabancı madde sonrası bir anda karıştı. Güneş bir anda yere kapaklanırken Beşiktaş kenar yönetimi çileden çıktı. Futbolculardan Mustafa Pektemek ise olayın ardından çok kızdı ve tribünden aşağıya inmesini isteyerek sahaya çağırdı.

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Aykut Kocaman da Beşiktaş yedek kulübesine giderek durumu yatıştırmaya çalıştı.

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O sırada olaylar bir anda sahanın tünel çıkışıma sıçradı. Yabancı maddeyi atan taraftar tribünden aşağıya indirilirken Mustafa  Pektemek bir anda oraya koşup yumruklar savurmaya başladı.

İki takım kenar yönetimi ve futbolcular da olaylara dahil olunca yaşananlar sonrası hakem, ekibini alıp içeriye girdi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 22:28
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