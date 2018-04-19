Fenerbahçe Beşiktaş maçında kaos! Şenol Güneş'in...

Kadıköy’de saha Şenol Güneş’in başına isabet eden yabancı madde sonrası bir anda karıştı. Güneş bir anda yere kapaklanırken Beşiktaş kenar yönetimi çileden çıktı. Futbolculardan Mustafa Pektemek ise olayın ardından çok kızdı ve tribünden aşağıya inmesini isteyerek sahaya çağırdı.

Aykut Kocaman da Beşiktaş yedek kulübesine giderek durumu yatıştırmaya çalıştı.

O sırada olaylar bir anda sahanın tünel çıkışıma sıçradı. Yabancı maddeyi atan taraftar tribünden aşağıya indirilirken Mustafa Pektemek bir anda oraya koşup yumruklar savurmaya başladı.

İki takım kenar yönetimi ve futbolcular da olaylara dahil olunca yaşananlar sonrası hakem, ekibini alıp içeriye girdi.