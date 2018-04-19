Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında bu akşamyapılacak ikinci ve son maç öncesi siyah-beyazlıların rakibine karşı bu organizasyonda üstünlüğü bulunuyor.

19 Nisan 2018 Perşembe 17:03
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Üç kez final, dörder kez yarı final ve çeyrek final, birer kez de dördüncü tur ve son 16 turunda karşı karşıya gelen rakiplerden 9'unda Beşiktaş, 4'ünde Fenerbahçe turu geçti.


FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılığını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Perşembe akşamı saat 20:30'da başlayacak olan karşılaşma, canlı olarak ATV'den izlenebilecek.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 17:03
  1. Fenerbahçe-Beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan ilk talimat! 3 bölgeye dikkat
    1. Erdoğan'dan ilk talimat! 3 bölgeye..
    2. İşsiz vatandaş'tan örnek davranış!
    3. Hatay şehidi, Diyarbakır'da son..
    4. Uluslararası Para Fonu'ndan'ticaret..
    5. İran'dan kritik dolar mesajı
    6. Yıldız futbolcudan ayrılık sözleri!..
    7. Galatasaray ve Başakşehir'e üzecek..
    8. Ermenistan'da protesto: 100'den fazla..
    9. Ramazan seçime denk geliyor mu?
    10. Meteorolojiden 5 il için sağanak..
    11. İlk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapacak!
    12. Antalya'da kayıp olarak aranan adamın..
    13. İstanbul ve Diyarbakır'da 'VIP göçmen'..
    14. Lüks araçta kanlı infaz! Nedeni belli..
    15. MEB, BİMER'e ulaşan 42 binin üzerinde..
    16. İki tekerle çölü geçecekler
    17. Bakan Bülent Tüfenkci Mali'de
    18. Bahreyn’den 100 milyon dolarlık davet
    19. MHP elini çabuk tuttu! Stantlar kuruldu
    20. Belçika'da kafatası ölçümüyle kariyer..
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
    İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
    İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
    İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum