Fenerbahçe-Beşiktaş maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Üç kez final, dörder kez yarı final ve çeyrek final, birer kez de dördüncü tur ve son 16 turunda karşı karşıya gelen rakiplerden 9'unda Beşiktaş, 4'ünde Fenerbahçe turu geçti.



FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılığını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Perşembe akşamı saat 20:30'da başlayacak olan karşılaşma, canlı olarak ATV'den izlenebilecek.