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Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesinde kan aktı!

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasından oynanan derbiyi izlemek için İstanbul'a gelen bir taraftar bıçaklandı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 22:32
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesinde kan aktı!

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasından oynanan derbi maçını izlemek için arkadaşlarıyla birlikte İzmir'den İstanbul'a gelen Şakir Şenay adlı taraftar, stat yakınında bıçaklandı. Yaralanan Şakir Şenay, hastaneye kaldırıldı. Polis Şenay'ı yaralayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Kadıköy Kızıltoprak Sabri Kiraz Sokak üzerinde akşam 18:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Fenerbahçe taraftarı Şakir Şenay (33), arkadaşlarıyla birlikte derbi maçını izlemek için İzmir'den İstanbul'a geldi. Şakir Şenay'ın da aralarında bulunduğu taraftar grubu ile stat yakınındaki sokak üzerinde karşılaştıkları başka bir Fenerbahçe taraftar grubu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Şakir Şenay, karşı gruptan bir kişi tarafından karnından bıçaklandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk tedavisinin ardından yaralanan Şenay'ı ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Şenay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çok yönlü çalışma başlattı. Görgü tanıkları, iki grup arasından bir anda olayların başladığını, bir kişinin yaralanarak marketin içine girip korunmaya çalıştığını ardından yaralının ambulansla götürüldüğünü bildirdiler.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 22:32
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Fenerbahçe
  4. Beşiktaş

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