Fenerbahçe Beko'nun zirve keyfi
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 23. haftanın ardından Fenerbahçe Beko, liderliğini sürdürdü.23 Şubat 2019 Cumartesi 10:18
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 23. haftanın ardından Fenerbahçe Beko, liderliğini sürdürdü.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 23. hafta maçlarıyla devam edildi.
Ligde 22. hafta maçlarının ardından play-off'a kalmayı garantileyen Fenerbahçe Beko, bir diğer Türk temsilcisi Darüşşafaka Tekfen'i deplasmanda 97-75 mağlup etti. Bu sonuçla 20. galibiyetini alan sarı-lacivertli takım, liderliğini sürdürdü. İddiası bulunmayan Darüşşafaka Tekfen ise 3'ü üst üste olmak üzere 20. mağlubiyetini yaşayarak 16. ve son sırada kaldı
Anadolu Efes, sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımına 75-65 üstünlük kurdu. Organizasyonda 15. kez sahadan galip ayrılan lacivert-beyazlı ekip, haftayı 4. sırada tamamladı.
- Sonuçlar
CSKA Moskova (Rusya) - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 107-85
Anadolu Efes - Olympiakos (Yunanistan): 75-65
AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Maccabi FOX (İsrail): 87-83
Barcelona Lassa (İspanya) - Baskonia (İspanya): 77-67
Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko: 75-97
Zalgiris (Litvanya) - Buducnost VOLI (Karadağ): 84-76
Panathinaikos (Yunanistan) - Khimki (Rusya): 94-85
Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 91-78
- Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|M
|AS
|YS
|Av.
|P
|1. Fenerbahçe Beko
|23
|20
|3
|1920
|1686
|234
|43
|2. CSKA Moskova
|23
|18
|5
|2003
|1847
|156
|41
|3. Real Madrid
|23
|18
|5
|1979
|1763
|216
|41
|4. Anadolu Efes
|23
|15
|8
|1953
|1830
|123
|38
|5. Barcelona Lassa
|23
|14
|9
|1787
|1738
|49
|37
|6. AX Armani Exchange Olimpia Milan
|23
|12
|11
|1993
|1962
|31
|35
|7. Olympiakos
|23
|12
|11
|1776
|1757
|19
|35
|8. Baskonia
|23
|11
|12
|1857
|1825
|32
|34
|9. Bayern Münih
|23
|11
|12
|1797
|1838
|-41
|34
|10. Maccabi FOX
|23
|10
|13
|1827
|1850
|-23
|33
|11. Panathinaikos
|23
|10
|13
|1787
|1827
|-40
|33
|12. Khimki
|23
|9
|14
|1782
|1825
|-43
|32
|13. Zalgiris
|23
|9
|14
|1760
|1796
|-36
|32
|14. Herbalife Gran Canaria
|23
|6
|17
|1803
|2021
|-218
|29
|15. Buducnost VOLI
|23
|6
|17
|1716
|1941
|-225
|29
|16. Darüşşafaka Tekfen
|23
|3
|20
|1725
|1959
|-234
|26
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