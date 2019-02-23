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Fenerbahçe Beko'nun zirve keyfi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 23. haftanın ardından Fenerbahçe Beko, liderliğini sürdürdü.

23 Şubat 2019 Cumartesi 10:18
Fenerbahçe Beko'nun zirve keyfi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 23. haftanın ardından Fenerbahçe Beko, liderliğini sürdürdü.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 23. hafta maçlarıyla devam edildi.

Ligde 22. hafta maçlarının ardından play-off'a kalmayı garantileyen Fenerbahçe Beko, bir diğer Türk temsilcisi Darüşşafaka Tekfen'i deplasmanda 97-75 mağlup etti. Bu sonuçla 20. galibiyetini alan sarı-lacivertli takım, liderliğini sürdürdü. İddiası bulunmayan Darüşşafaka Tekfen ise 3'ü üst üste olmak üzere 20. mağlubiyetini yaşayarak 16. ve son sırada kaldı

Anadolu Efes, sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımına 75-65 üstünlük kurdu. Organizasyonda 15. kez sahadan galip ayrılan lacivert-beyazlı ekip, haftayı 4. sırada tamamladı.

 

- Sonuçlar

 

CSKA Moskova (Rusya) - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 107-85

Anadolu Efes - Olympiakos (Yunanistan): 75-65

AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Maccabi FOX (İsrail): 87-83

Barcelona Lassa (İspanya) - Baskonia (İspanya): 77-67

Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko: 75-97

Zalgiris (Litvanya) - Buducnost VOLI (Karadağ): 84-76

Panathinaikos (Yunanistan) - Khimki (Rusya): 94-85

Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 91-78

 

- Puan durumu

 

TakımlarOGMASYSAv.P
1. Fenerbahçe Beko232031920168623443
2. CSKA Moskova231852003184715641
3. Real Madrid231851979176321641
4. Anadolu Efes231581953183012338
5. Barcelona Lassa23149178717384937
6. AX Armani Exchange Olimpia Milan231211199319623135
7. Olympiakos231211177617571935
8. Baskonia231112185718253234
9. Bayern Münih23111217971838-4134
10. Maccabi FOX23101318271850-2333
11. Panathinaikos23101317871827-4033
12. Khimki2391417821825-4332
13. Zalgiris2391417601796-3632
14. Herbalife Gran Canaria2361718032021-21829
15. Buducnost VOLI2361717161941-22529
16. Darüşşafaka Tekfen2332017251959-23426

 

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 10:18
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. darüşşafaka tekfen
  4. Fenerbahçe Beko
  5. THY Avrupa Ligi

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