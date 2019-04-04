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Fenerbahçe Beko'nun play-off'taki rakibi Zalgiris

- THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu daha önce lider tamamlamayı garantileyen sarı-lacivertli takım, play-off'ta Litvanya ekibi Zalgiris ile eşleşti

04 Nisan 2019 Perşembe 23:58
Fenerbahçe Beko'nun play-off'taki rakibi Zalgiris


İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu daha önce lider tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe Beko'nun play-off'taki rakibi Litvanya'nın Zalgiris takımı oldu.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 30. ve son haftasında konuk olduğu İspanya'nın Real Madrid takımını 93-86 yenerek önemli bir sürprize imza atan Zalgiris, sezonu 8. sırada tamamladı ve play-off'ta sarı-lacivertli takımla eşleşti.

Ligde bugün yapılan maçların ardından play-off'taki tüm eşleşmeler kesinleşti. Organizasyonda normal sezon yarın oynanacak 4 müsabakayla tamamlanacak.

THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu play-off eşleşmeleri şu şekilde:

Fenerbahçe Beko - Zalgiris (Litvanya)

CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya)

Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan)

Anadolu Efes - Barcelona Lassa (İspanya)

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 23:58
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Fenerbahçe Beko
  4. play-off
  5. THY Avrupa Ligi
  6. Zalgiris

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