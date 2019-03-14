Fenerbahçe Beko'nun konuğu Barcelona Lassa - Sarı-lacivertli erkek basketbol takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın sahasında İspanya temsilcisi Barcelona Lassa ile karşılaşacak



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Son yıllarda THY Avrupa Ligi'nin en başarılı takımlarından sarı-lacivertliler, bu sezon da iyi grafiğini sürdürüyor. Sırp başantrenör Zeljko Obradovic'in öğrencileri, ligin geride kalan bölümünde yaptığı 25 maçta aldığı 21 galibiyet, 4 yenilgiyle liderlik koltuğunda oturuyor. Play-off'lara kalmayı normal sezonun bitimine 8 maç kala garantileyen Fenerbahçe Beko, play-off'ta saha avantajını da elde etmişti. Barcelona Lassa ise 15 galibiyet, 10 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko, 84-65 kazanmıştı.

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