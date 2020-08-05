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Spor

Fenerbahçe Beko, Kenan Sipahi'yi kadrosuna kattı

Sarı-lacivertli basketbol takımı, milli futbolcu ile bir yıllık sözleşme imzaladı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 14:27:39 -
Fenerbahçe Beko, Kenan Sipahi'yi kadrosuna kattı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, İspanya'nın Real Betis takımında forma giyen milli oyuncu Kenan Sipahi'yi kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyun kurucu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Fenerbahçe'de 2013-2014, 2014-2015 sezonlarında da forma giyen Kenan Sipahi, Pınar Karşıyaka ve Beşiktaş'ta da oynamıştı.

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