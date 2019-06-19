Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçından notlar - Play-off final serisinin 5. maçında sakatlanan Fenerbahçeli Datome, müsabaka kadrosunda yer aldı- Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, sahaya kulaklıkla çıktı



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 6. maçında, bir önceki müsabakada sakatlanan sarı-lacivertli oyuncu Luigi Datome kadroda yer aldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan serinin 5. maçında aldığı darbe sonrasında geçici hafıza kaybı yaşayan İtalyan forvet Datome, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan 6. maçın kadrosunda yer buldu.

- Ataman kulaklıkla çıktı

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, sahaya kulaklıkla çıktı. Fenerbahçeli taraftarlar ile uzun süredir arasında gerginlik olan Ataman'ın sahaya geldiği sırada taraftarlar tecrübeli başantrenörü ıslıkla protesto etti. Serideki bazı maçlarda da kulaklık takan ve "Küfür duymak istemediğim için maçın başında kulaklıkla çıktım, müzik dinledim." şeklinde açıklamada bulunan Ataman, sahaya çıkarken yine kulaklık taktı. Ayrıca Anadolu Efesli yedek basketbolcular ile teknik ekibinin oturduğu bölümün arkasında spor şubeden polisler yer aldı.

- Kalinic'in "dalya" heyecanı

Fenerbahçe Beko'nun Sırp basketbolcusu Nikola Kalinic, sarı-lacivertli ekipteki "dalya" heyecanı yaşadı. Sarı-lacivertli ekibe 2015'te transfer olan 27 yaşındaki Kalinic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki 100. maçına çıktı.

- Maç kapalı gişe

Fenerbahçeli taraftarlar, müsabakaya yoğun ilgi gösterdi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki sezonun son maçından yaklaşık 1 saat önce bütün biletlerin tükendiği açıklandı.

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