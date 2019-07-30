Fenerbahçe, Bayern Münih’e 6-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Audi Cup’ta ev sahibi Bayern Münih’e 6-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe, Audi Cup’ta ev sahibi Bayern Münih’e 6-1 mağlup oldu.

Avrupa’nın önemli hazırlık turnuvaları arasında gösterilen Audi Cup’ta Bayern Münih ile Allianz Arena’da karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 6-1 mağlup ayrıldı.

Real Madrid’i 1-0 mağlup ederek finale çıkan Tottenham, Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise üçüncülük maçında Real Madrid ile karşılaşacak.

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