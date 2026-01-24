  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Her konuda fikri var ama… Ekrem’den ‘hırsız’ diyen Aysever sessizliği 5 günlük bebeğe şiddet uygulamıştı! O hemşire ile ilgili flaş gelişme Trump'tan JPMorgan ve CEO'suna dudak uçuklatan tazminat davası Parayı çok seviyor Gözü kapalı destekten büyük hüsrana! İsrail’e koşan Evanjelik, siyonizmin barbar yüzüyle sarsıldı! Bu işin üstüne gidilsin, uyuşturucu kullanmayan oyuncuya iş yok! Uyuşturucu testleri pozitif çıktı: Ünlü isimler kıskıvrak yakalandı! Terör örgütü YPG/SDG yandaşları Almanları da bezdirdi Filistinli iş adamını takip ediyordu! Türk “MOSSAD ajanına” suçüstü! Üstünden bakın neler çıktı Ahmet Özer'e hapis cezası! Trump'tan tarihin en büyük "gayrimenkul" hamlesi! Grönlandlılara kişi başı 1 milyon dolarlık servet teklifi! ABD’nin gazına gelirsen böle olur! İran'dan Zelenski'ye olay gönderme
Spor Fenerbahçe, Baskonia'yı eli boş gönderdi: Ülker Arena’da zafer gecesi!
Spor

Fenerbahçe, Baskonia'yı eli boş gönderdi: Ülker Arena’da zafer gecesi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fenerbahçe, Baskonia'yı eli boş gönderdi: Ülker Arena’da zafer gecesi!

EuroLeague'in 24. haftasında İspanyol ekibi Baskonia'yı konuk eden Fenerbahçe, müthiş bir üçüncü periyot performansıyla rakibini 84-71 mağlup ederek 16. galibiyetine ulaştı.

Temsilcimiz Fenerbahçe, EuroLeague maratonunda evinde ağırladığı Baskonia karşısında hata yapmadı.

İlk yarısı büyük bir çekişmeye sahne olan ve 42-38 Fenerbahçe üstünlüğüyle geçilen mücadelede, sarı-lacivertliler vitesi üçüncü çeyrekte artırdı.

"Bu periyotta rakibine potayı karartan Kanarya, yakaladığı 27-12'lik seriyle farkı açarak son bölüme 69-50 önde girdi ve parkeden 84-71 galip ayrılmayı bildi."

Horton Tucker’ın 21 sayıyla yıldızlaştığı gecede; Tarık Biberovic 12, Baldwin ve De Colo ise 11’er sayıyla galibiyete önemli katkı sundu.

BİR SONRAKİ DURAK DERBİ: ANADOLU EFES GELİYOR

Baskonia bu sonuçla 16. yenilgisini alırken, Fenerbahçe zirve yürüyüşünü sürdürdü.

İspanyol ekibinde Omoruyi’nin 14, Simmons’ın 13 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Fenerbahçe’de Jantunen ve Metecan Birsen beş faulle oyun dışı kalsa da sarı-lacivertliler oyun kontrolünü elinde tuttu.

Kanarya, EuroLeague’deki bir sonraki randevusunda Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda diğer temsilcimiz Anadolu Efes'i konuk ederek Türk derbisinde galibiyet arayacak.

 

Fenerbahçe'den ses getiren hamle! Mısırlı dünya yıldızı çubuklu yolunda
Fenerbahçe'den ses getiren hamle! Mısırlı dünya yıldızı çubuklu yolunda

Spor

Fenerbahçe'den ses getiren hamle! Mısırlı dünya yıldızı çubuklu yolunda

Fenerbahçe tek golle yıkıldı
Fenerbahçe tek golle yıkıldı

Spor

Fenerbahçe tek golle yıkıldı

Fenerbahçe’den Kerem Aktürkoğlu’na büyük eleştiri
Fenerbahçe’den Kerem Aktürkoğlu’na büyük eleştiri

Spor

Fenerbahçe’den Kerem Aktürkoğlu’na büyük eleştiri

Fenerbahçe play-off’u garantiledi
Fenerbahçe play-off’u garantiledi

Spor

Fenerbahçe play-off’u garantiledi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23