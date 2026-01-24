Fenerbahçe, Baskonia'yı eli boş gönderdi: Ülker Arena’da zafer gecesi!

Temsilcimiz Fenerbahçe, EuroLeague maratonunda evinde ağırladığı Baskonia karşısında hata yapmadı.

İlk yarısı büyük bir çekişmeye sahne olan ve 42-38 Fenerbahçe üstünlüğüyle geçilen mücadelede, sarı-lacivertliler vitesi üçüncü çeyrekte artırdı.

"Bu periyotta rakibine potayı karartan Kanarya, yakaladığı 27-12'lik seriyle farkı açarak son bölüme 69-50 önde girdi ve parkeden 84-71 galip ayrılmayı bildi."

Horton Tucker’ın 21 sayıyla yıldızlaştığı gecede; Tarık Biberovic 12, Baldwin ve De Colo ise 11’er sayıyla galibiyete önemli katkı sundu.

BİR SONRAKİ DURAK DERBİ: ANADOLU EFES GELİYOR

Baskonia bu sonuçla 16. yenilgisini alırken, Fenerbahçe zirve yürüyüşünü sürdürdü.

İspanyol ekibinde Omoruyi’nin 14, Simmons’ın 13 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Fenerbahçe’de Jantunen ve Metecan Birsen beş faulle oyun dışı kalsa da sarı-lacivertliler oyun kontrolünü elinde tuttu.

Kanarya, EuroLeague’deki bir sonraki randevusunda Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda diğer temsilcimiz Anadolu Efes'i konuk ederek Türk derbisinde galibiyet arayacak.