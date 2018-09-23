Fenerbahçe Başkanı Koç'tan 50 bin dolarlık prim!

Süper Lig’e iyi başlayamayan ve Avrupa Ligi’ndeki ilk sınavında da hüsrana uğrayan Fenerbahçe’de Beşiktaş maçı öncesi motivasyon hamlesi. Başkan Ali Koç’un Yönetim Kurulu ile ortak bir karar aldığı ve yarınki derbinin kazanılması halinde Sarı-Lacivetli futbolculara 50 bin dolar prim dağıtılacağı belirtildi. Koç, yöneticilerle yaptığı görüşmede, “Aslında derbiye her futbolcumuz zaten motive olarak çıkacaktır. Biz de onlara prim vaadinde bulunarak, yanlarında olduğunu gösterelim ve motivasyonlarını daha da üst düzeye çıkartalım. Beşiktaş maçı bizim için bir dönüm noktası olsun” ifadesini kullandığı ifade edildi. (Star)