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Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan TFF'ye yanıt: VAR görüntüsü gönderildi mi?
Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan TFF'ye yanıt: VAR görüntüsü gönderildi mi?

Yeniakit Publisher
2023-11-08 19:15:00 -
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan TFF'ye yanıt: VAR görüntüsü gönderildi mi?

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulunun sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'a yönelttiği soruları ve Koç'un bu sorulara verdiği cevapları kamuoyuyla paylaştı.

Ali Koç'un Etik Kuruluna gönderdiği cevap yazısı, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yayımlandı.

Lale Orta sorusu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı, Etik Kurulunun, "Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakadaki bir pozisyonun VAR görüntüsü, dönemin MHK Başkanı Lale Orta tarafından size gönderildi mi?" sorusunu, "Yazınıza hitaben, Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakadaki bir pozisyonun VAR görüntüsünün, dönemin MHK Başkanı Sayın Lale Orta tarafından şahsıma doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir suretle gönderilmediğini kurulunuzun bilgisine sunarım." şeklinde cevapladı.

Koç, yazısında 17 Ekim'de ortaya atılan VAR görüntülerinin kendisine iletildiği iddialarının ardından TFF Yönetim Kuruluna bu iddiaların detaylı şekilde araştırılması ve gereken adımların atılmasını talep ettiklerini ancak henüz bir yanıt alamadıklarını açıkladı.

Başkan Koç, kurulun "Yukarıdaki soru haricinde söylemek istediğiniz başkaca bir husus var mıdır?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Gelinen noktada, oyunun saha içi ve saha dışındaki dürüstlüğüne ilişkin iddia ve spekülasyonlar, Türk futbolunun yapısal problemlerinin temeli olup TFF Etik Kurulu, Türk futbolunun yapısal probleminin çözülebilmesi adına kritik bir pozisyona ve büyük bir sorumluluğa sahiptir. Dolayısıyla, bu sorumluluğun layıkıyla yerine getirilmesi elzemdir. Bu doğrultuda, yukarıda da belirttiğim üzere, huzurdaki beyanlarıma esas teşkil eden soruşturmanın geniş biçimde ele alınmasını ve iddia sahibi ile benim de dahil olduğum iddiaların muhataplarının tamamının sözlü beyanlarının alınmasını talep ederim."
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Lale Orta kimdir?

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta 1960 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ailesi onu küçük yaşlardayken spora yönlendirdi. Bir süre Vefa Kulübü'nde basketbol oynadıktan sonra Türkiye'nin ilk kadın futbol kulübü olan Dostlukspor Kız Futbol Kulübü'nde futbola başladı.

Dostluk Spor'da 1976-1989 yılları arasında futbol oynadı. Kulüpte kalecilik ve kaptanlık yaptı. Yükseköğrenimini 1986 yılında Marmara Üniversitesi'nin İşletme Bölümü'nde tamamladı.

1985 yılında antrenörlük kurslarına devam etti, kursu birincilikle bitirerek. Türkiye'deki ilk futbol antrenörü kadın oldu. Antrenörlük eğitimi sırasında futbol hakemliği eğitimi aldı. Futbol hakemliği kariyerine erkek liglerinde devam etti. İlk olarak Eyüp stadında bir maç yönetti.

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