Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Kurban Bayramı mesajı
Yeni Malatyaspor'a deplasmanda mağlup olan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Kurban Bayramı ile ilgili bir mesaj yayımladı.20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:54
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin internet sitesinden yaptığı açıklamayla birlikte Kurban Bayramı'nı kutladı.
Fenerbahçe'de yapılan Kongre sonrası Aziz Yıldırım'dan başkanlık koltuğunu alan Ali Koç, sarı-lacivertlilerin internet sitesinden yaptığı açıklamayla Türk halkının ve Fenerbahçe camiasının Kurban Bayramı'nı kutladı.
Yayınlanan mesajda, "Ülke olarak içerisinde bulunduğumuz bu hassas dönemde, birbirimize karşı duyduğumuz sevgi, saygı ve birliğin güçlendiği; Hep birlikte sağlık, huzur ve Sarı Lacivert başarılar ile dolu bir bayram geçirmemiz dileği ile.Tüm camiamızın ve Türk halkının Kurban Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerine yer verildi.
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