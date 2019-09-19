Fenerbahçe Başkanı Ali Koç neden PFDK'ya sevk edildi?

Fenerbahçe Balkanı Ali Koç'un PFDK'ya sevk edilmesinin nedeni merak ediliyor. Ali Koç PDK'ya neden sevk edildi? Ali Koç daha önce hangi açıklamalarda bulunmuştu? Fenerbahçe Başkanı Ali KoçAli Koç neden PFDK'ya sevk edildi soruları son dakika gelişmesi olarak merak edilen sorulardan. Peki, Ali Koç PFDK'ya neden sevk edildi? İşte ayrıntılar...

Ali Koç PFDK'ya neden sevk edildi?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den disiplin sevkine ilişkin yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Yıldırım Koç'un 18.09.2019 tarihinde medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

Ali Koç ne söylemişti?

Sarı-lacivertli kulübün başkanı dün bir basın mensubunun Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in söylediğini iddia ettiği "Organize yapılan işler profesyonel yapılmaya başlandı", "Maçlar Avrupa'da sahada Türkiye'de ise masada kazanılıyor" açıklamalarına şu şekilde cevap vermişti:

"Onların fıtratında olan bir şey. Yorum yapmak istemiyorum. Dünya neler konuşuyor. Avrupa futbolu neler üstünde tartışıyor. Bizim ülkemizde tweet 19.05'te atılmış... Nasıl oluyor da bir insanın sicili bu kadar bozuk olabilir. Hem futbolculuk hem de antrenörlük hayatında bu kadar ceza alabiliyor. Bununla ilgili konuşacağımıza 19.05'e takılıp duruyoruz. Spor kulüpleri olarak sahada rekabet ediyoruz. Bunun dışında omuz omuza verip çalışmak durumundayız. Hep bir kavga ve gürültü gidiyor. Bizimle ilgili imada bulunan çok açıklama oluyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha fazla konuşmak zorunda kalmayız"

Aytemiz Alanyaspor maçına ilişkin kural hatası sebebiyle TFF'ye itirazları olacaklarını ifade eden Ali Koç, ''Maçın ertesi gününden itibaren 3 gün süremiz var ve başvuru yapmamız gerekiyor. TFF'ye başvuru yapıyorsunuz, bu başvuru MHK'ye gidiyor ve nihai karar yönetim kuruluna veriliyor. Bize verilen süre içinde incelememizi yapıyoruz. Kural hatasının birinde görüntü sıkıntımız olmuştu ve yayıncı kuruluş bu konuda bize destek oldu. Bize verilen süre içinde başvurumuzu yapacağız. Bize göre kural hatası var, başkalarının görüşlerine de saygı duyuyoruz. 2 durumun birisi yoruma açık değil, diğeri yoruma açık olabilir. Şunu görüyorum ki, yeni kurallar, yeni düzenlemeler tam olarak incelenmemiş, tam idrak edilmemiş. Fakat federasyonun hem spor kulüplerine hem hakemlere hem de medyaya bu konuda daha etraflıca bilgi vermesi önemli. Bize göre hata var ve biz de bu doğrultuda başvurumuzu yapacağız. Başvuru yapmamak sorumsuzluk olurdu. Bu hataların yapılması bizi bu sürece itti. Hukuki süreç ne zaman tamamlanır bilmiyorum, TFF'ye bağlı. Önemli olan en sağlıklı şekilde herhangi bir algı operasyonuna maruz kalmadan kuralların emrettiği şekilde en doğru kararın verilmesidir ama görüyorum ki algı operasyonları başladı. Ne yazık ki Türk futbolu son yıllardır algı operasyonları üzerinden şekillendirilmeye çalışılıyor. Fenerbahçe az ve öz konuşuyor. Bugün sizin vesilenizle kamuoyuna gerekli başvuruların tamamlanacağını bildirmek istiyorum'' ifadelerini kullanmıştı.

Koç Holding'in internet sitesinden alınan bilgilere göre; 1967 yılında dünyaya gelen Ali Koç, Yükseköğrenimini Rice Üniversitesi (ABD) İşletme Fakültesi’nin ardından Harvard Üniversitesi (ABD) yüksek lisans programıyla sürdürmüştür.

İş hayatına 1990’da American Express Bank’ta Yönetici Yetiştirme Programı ile başlamış, 1992-1994 yılları arasında Morgan Stanley Yatırım Bankası’nda Analist olarak çalışmıştır. 1997 yılında Koç Holding Stratejik Planlama Grubu bünyesinde Yeni İş Geliştirme Koordinatörü olarak göreve başlamış, 2010 yılına kadar Koç Holding Bilgi Grubu Başkanı, Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanlığı gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur. 30 Ocak 2008’den bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Ali Y. Koç, Şubat 2016’dan bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevini sürdürmektedir. 1997 yılından bu yana Ford Otosan Yönetim Kurulu’nda görev yapmakta olan Ali Y. Koç, 10 Aralık 2012 tarihinde Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur.

Ali Y. Koç, aynı zamanda Ark İnşaat, Bilkom, Digital Panorama, Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri, Koç Finansal Hizmetler, Koç Sistem, Koçtaş, Otokar, Otokoç, Setur ve Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini üstlenmiştir. Bu görevlerine ek olarak, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak için, URAK - Ulusal Rekabet Araştırmaları Derneği’nde Başkan, Endeavor Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyesi, DEİK’de Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜSİAD’da Yönetim Kurulu Başka Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Harvard Üniversitesi, Bank of America ve CFR’da Global Danışma Kurulu Üyesidir.