Fenerbahçe-Başakşehir maçı canlı anlatım
Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçlarının sonunucusu olan Fenerbahçe Başakşehir maçı için beklenen tarih geldi çattı. Bu sezon lige 5'te 5 ile başlayan ev sahibi Fenerbahçe, sahasında yeni teknik direktörü Çağdaş Atan yönetiminde çıkış arayan Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. İşte, Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı anlatımı haberimizde..
FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Süper Lig 2023-2024 sezonu 3. hafta mücadelesine sahne olacak Fenerbahçe Başakşehir maçı 28 Eylül Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL İLK 11'İ:
Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Edin Dzeko
ÖNE ÇIKAN VİDEO
BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL İLK 11'İ:
Volkan, Karzev, Duarte, Cemali, Lima, Abeid, Berkay, Aleksic, Deniz, Serdar, Piatek.