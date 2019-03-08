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Fenerbahçe, Başakşehir karşısında galibiyet arıyor

Süper Lig’de bu sezon kötü bir performans gösteren Fenerbahçe, Başakşehir karşısında galibiyet alarak son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor.

08 Mart 2019 Cuma 11:25
Fenerbahçe, Başakşehir karşısında galibiyet arıyor

Süper Lig’de bu sezon kötü bir performans gösteren Fenerbahçe, Başakşehir karşısında galibiyet alarak son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor. Öte yandan, Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan Süper Lig’de en çok Fenerbahçe’ye kaybetti.


Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda lider Başakşehir’e konuk olacak. Bu sezon istediği sonuçları alamayan sarı-lacivertliler Teknik Direktör Ersun Yanal ile yakaladığı çıkışı sürdürüp Başakşehir deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor.



Fenerbahçe galibiyetlerde üstün


Fenerbahçe, Başakşehir ile Süper Lig’de 21 kez karşı karşıya geldi. Bu eşleşmede 10-8’lik Fenerbahçe üstünlüğü bulunurken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe ile karşılaştığı son altı maçın üçünü kazanan Başakşehir (1 beraberlik, 2 mağlubiyet), daha önceki 11 lig maçında aynı sayıda galibiyet alabilmişti (1 beraberlik, 7 mağlubiyet).



Avcı sadece Fenerbahçe’ye kaybetti


Süper Lig’de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ı konuk ettiği son 10 maçın sadece birini kaybeden Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı (7 galibiyet, 2 beraberlik), tek yenilgisini geçen sezon 2-0’lık skorla Fenerbahçe maçında aldı.



Arda Turan en çok Fener’e yenildi


Barcelona’dan kiralık olarak Başakşehir forması giyen Arda Turan’ın Süper Lig kariyerinde en fazla yenildiği rakibi Fenerbahçe. Turan sarı-lacivertlilere karşı oynadığı 8 maçın 6’sını kaybederken, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.



Sakat ve cezalılar


Süper Lig’de Başakşehir deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ve Erten Ersu forma giyemeyecek. Beşiktaş maçında sakatlanan ve Rizespor karşılaşmasında forma giymeyen Nabil Dirar’ın durumu ise maç saatinde belli olacak. Sarı-lacivertlilerde Andre Ayew ise cezası dolayısıyla bu karşılaşmada yer alamayacak.


Yarın saat 19.00’da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçında hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek’in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Erdem Bayık yapacak.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:25
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