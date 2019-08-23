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Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında

Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Medipol Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak- Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i yenmesi durumunda Süper Lig'e 6 sezon sonra 2'de 2 yaparak başlayacak.

23 Ağustos 2019 Cuma 09:48
Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Ligin ilk haftasında Gazişehir Gaziantep karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetle liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertliler, Başakşehir deplasmanında 3 puan arayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle Maurico Isla, Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses, yarın forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.


- 6 sezon sonra 2'de 2 hedefinde


Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i yenmesi durumunda Süper Lig'e 6 sezon sonra 2'de 2 yaparak başlayacak.

Son olarak 2011-2012 sezonunda ligin ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe, daha sonraki 6 sezonun hiçbirinde bunu tekrarlayamamıştı. Sarı-lacivertliler, Başakşehir deplasmanında kazanması durumunda 6 sezon aranın ardından lige 6 puanlık bir başlangıç yapış olacak.



- Ersun Yanal'la ilk peşinde


Fenerbahçe, teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde ligde ilk kez 6 maç üst üste kazanmak için sahaya çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Yanal yönetiminde şampiyon olduğu 2013-2014 sezonunda en fazla üst üste ligde 5 maçta galip gelmişti.

Yanal'la geride kalan sezonun son 4 haftasını galip bitiren, bu sezona da 3 puanla başlayan Fenerbahçe, Başakşehir'i yenmesi durumunda Süper Lig'deki son 6 karşılaşmasını da kazanmış olacak. Bu da Yanal yönetimindeki Fenerbahçe'nin üst üste maç kazanma rekoru olarak kayıtlara geçecek.



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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:48
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. ikinci hafta
  4. Medipol Başakşehir
  5. SÜPERLİG

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