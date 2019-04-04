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Fenerbahçe: "Aydınlık geleceğimize giden hareketi başlatıyoruz"

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile’Fener Ol’ kampanyasının detaylarını açıkladı.

04 Nisan 2019 Perşembe 19:37
Fenerbahçe: "Aydınlık geleceğimize giden hareketi başlatıyoruz"

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile’Fener Ol’ kampanyasının detaylarını açıkladı.


Fenerbahçe Spor Kulübü, ’Fener Ol’ kampanyasını resmen duyurdu. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün içinde bulunduğu zorlu süreçten aydınlık yarınlara kavuşması için hep birlikte omuz omuza bir mücadele başlatıyor ve ’FENER OL’ diyoruz. Sen de, Fenerbahçe’mize destek olup tarihimize adını yazdırmak için hemen belirlenen 4 destek yönteminden; Kredi kartı, EFT/Havale, SMS-Kısa Mesaj PTT Şubeleri. Kendine uygun olanı seç, geleceğimize FENER OL. Yurt dışından kampanyaya destek verecek olan taraftarlarımız Yapı Kredi NV hesabımızdan EFT/Havale yöntemi ile banka masrafı ödemeden destek olabilirler" denildi.


Sosyal medya hesabından kampanyanın kısa filmi, "Sen varsan Fenerbahçe yenilmez, unutma! Desteğinle yarınlarımıza umut, geleceğimize ’Fener Ol’" mesajı ile paylaşıldı. Ayrıca 4 Nisan 2015 tarihinde yaşanan olaylar hatırlatılarak, "Fenerbahçe tarihinin en karanlık günlerinden birinde, aydınlık geleceğimize giden hareketi başlatıyoruz" denildi.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 19:37
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