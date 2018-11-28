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Fenerbahçe, Avrupa'da Kadıköy performansına güveniyor

- UEFA Avrupa Ligi D Grubu beşinci maçında yarın Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımını konuk edecek Fenerbahçe, Kadıköy'de Avrupa kupalarındaki son 15 maçta tek yenilgi gördü- Sarı-lacivertliler, seyircisi önündeki son 15 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında sahasında çıktığı son 5 karşılaşmayı da kazandı

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:15
Fenerbahçe, Avrupa'da Kadıköy performansına güveniyor


İSTANBUL (AA) - ERKAN TİRYAKİ - UEFA Avrupa Ligi D Grubu beşinci maçında yarın Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında son dönemde evinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Kadıköy'de oynadığı son 15 maçta tek mağlubiyet yaşadı. Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, yaklaşık 3 yıldır Ülker Stadı'nda çıktığı 15 Avrupa kupası mücadelesinde 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertliler, 17 Eylül 2015'te Norveç temsilcisi Molde'ye 3-1 yenildikten sonra Ajax, Lokomotiv Moskova, Braga, Monaco, Grasshoppers, Feyenoord, Manchester United, Zorya, Spartak Trnava ve Anderlecht'i mağlup etti.

Celtic, Krasnodar, Sturm Graz ve Benfica'yla berabere kalan Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya temsilcisi Vardar'a 2-1 mağlup oldu.

Söz konusu son 15 maçta kalesinde 8 gol gören sarı-lacivertliler, 8 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.


- Gruplarda Kadıköy'deki son 5 maçı kazandı


Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında sahasında çıktığı son 5 karşılaşmayı da kazandı.

Sarı-lacivertliler, 2016-2017 sezonunda "Kupa 2"de grup aşamasında Feyenoord, Manchester United ve Zorya'yı eli boş gönderdi. Bu sezon da UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele eden sarı-lacivertliler, Spartak Trnava ile Anderlecht'i 2-0 yendi.

Fenerbahçe, bu 5 maçın 4'ünü ise gol yemeden kazanarak savunmasıyla da ön plana çıktı.


- İç sahada 112 maçta 56 galibiyet


Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 112 maçta 56 galibiyet elde etti.

İç sahadaki ilk Avrupa kupası maçında 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ev sahibi olduğu 112 karşılaşmanın 24'ünde berabere kaldı, 32'sinde de yenildi.

Bu maçlarda rakip fileleri 165 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 121 gol gördü.

Sarı-lacivertlilerin, Avrupa kupalarında ev sahibi olarak çıktığı maçlar ve aldığı sonuçların tablosu şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

UEFA Kupası

27

14

4

9

UEFA Avrupa Ligi

29

17

8

4

Şampiyon Kulüpler Kupası

16

6

3

7

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme

16

7

6

3

UEFA Şampiyonlar Ligi

20

9

2

9

Kupa Galipleri Kupası

4

3

1

0

TOPLAM

112

56

24

32



Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 11:15
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. Kadıköy
  4. play-off turu
  5. SÜPERLİG
  6. UEFA Avrupa Ligi
  7. Vardar

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