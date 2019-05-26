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Fenerbahçe averajı kurtardı

Antalyaspor karşısında sahasında 3-1 kazanarak puanını 46 yapan Fenerbahçe, ligi 0 averajla tamamlayarak, Süper Lig tarihinde eksi averaj durumu yaşamayan tek takım olma unvanını korudu.

26 Mayıs 2019 Pazar 21:04
Fenerbahçe averajı kurtardı

Antalyaspor karşısında sahasında 3-1 kazanarak puanını 46 yapan Fenerbahçe, ligi 0 averajla tamamlayarak, Süper Lig tarihinde eksi averaj durumu yaşamayan tek takım olma unvanını korudu.


Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Antalyaspor’u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılırken puanını 46’ya yükseltmeyi başardı. Karşılaşma öncesinde -2 averajı bulunan sarı-lacivertliler, aldığı bu galibiyetle averajını 0 yaptı ve Süper Lig tarihinde ligi eksi averajla bitirmeyen tek takım olma unvanını korudu. Fenerbahçe bu durumu daha önce de 1 kez yaşamıştı. 1990-1991 sezonunda oynadığı 30 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak ligi 5. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, 53 gol atarken, kalesinde de aynı sayıda gol görmüştü. Fenerbahçe bu sezon ise oynadığı 34 lig maçında 11 galibiyet, 13 beraberlik ve 10 yenilgi alırken, attığı 44 gole karşılık kalesinde de aynı sayıda gol gördü ve yine ligi 0 averajla tamamladı. Bugüne kadar Süper Lig’de 72 takım mücadele ederken, bu takımların 71’i ligi en az 1 kez eksi averajla tamamlarken, bu durumu yaşamayan tek takım olarak Fenerbahçe öne çıktı.



Yalnızca Fenerbahçe


Süper Lig tarihinde bugüne kadar toplamda 72 takım mücadele ederken, Fenerbahçe haricindeki takımların tamamı en az 1 kez ligi eksi averajla tamamladı. 1975-1976 sezonunda ligi 11. sırada tamamlayan Beşiktaş, 30 maçta 5 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 mağlubiyet alırken 25 gol atıp kalesinde ise 32 gol görmüştü. Beşiktaş ligi -7 averajla tamamlarken 3 büyükler içinde bu durumu yaşayan ilk takım oldu. 2010-2011 sezonunda ise Galatasaray, tarihinde ilk kez ligi eksi averajla tamamlamıştı. 34 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 16 yenilgi alan Galatasaray, 41 gol atarken kalesinde ise 46 gol gördü ve ligi -5 averajla tamamlayarak ligde ilk kez eksi averajı gördü. Bu sezon son maçına -2 averajla çıkan Fenerbahçe ise, Antalyaspor karşısında 3-1 kazanarak averajını düzeltti ve Süper Lig’de bugüne kadar mücadele eden 72 takım arasında eksi averaj durumu yaşamayan tek takım olma özelliğini sürdürdü.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 21:04
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