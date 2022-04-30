Fenerbahçe, Arjantinli yıldızı bitiriyor!

Süper Lig'de form grafiğini arttıran ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen sarı-lacivertli ekipte transfer çalışmaları başladı. Gelecek yıl şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Kanarya, bu sefer transferde hata yapmak istemiyor. Kanat bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transferde flaş bir ismi gündemine aldı.

Süper Lig'de form grafiğini yükselten ve Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar başladı.

Önümüzdeki yıl şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen sarı-lacivertliler, transferde hata yapmak istemiyor.

Teknik direktör konusunda Jorge Jesus'la temaslarını sıklaştıran Ali Koç ve yönetimi, takımı tecrübeli teknik adama emanet etmek istiyor.

A Spor'da yer alan habere göre; bir yandan da kadroya takviye için çalışmalara başlayan sarı-lacivertlilerde yıldız oyuncu için temaslar sıklaştı. Kanat bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Boca Juniors'la sözleşmesi bitecek olan Cristian Pavon'la ilgileniyorSarı-lacivertlilerin Arjantin'den ayrılmak isteyen Pavon'un transferinde ısrarcı olduğu ifade edildi. Kanarya, 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin bitiyor olmasını transferde avantaja çevirmek istiyor.

Kariyerinde toplamda 218 maça çıkan Pavon 54 gol 51 asistlik performans ortaya koydu.

Pavon kariyerinde CA Talleres, Los Angeles Galaxy, Boca Juniors gibi takımların formasını giydi. Arjantin Milli Takımı'nda 11 maça çıkan 26 yaşındaki kanat oyuncusu bu müsabakalarda gol atma başarısı gösteremedi. 1,74 boyundaki Arjantinli, sağ ve sol kanatta forma giyebiliyor.