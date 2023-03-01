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Spor Fenerbahçe Arda Güler ile masaya oturacak!
Spor

Fenerbahçe Arda Güler ile masaya oturacak!

Arda Güler ile mart ayında masaya oturmayı hedefleyen Fenerbahçe, mevcut kontratındaki "1500 dakika oynamazsa 5 milyon euroya serbest kalır" maddesini kaldırmak istiyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 11:32:00 -
Fenerbahçe Arda Güler ile masaya oturacak!

Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz cumartesi günü 18 yaşına giren Arda Güler'e yeni sözleşme yapmak için kolları sıvadı. Başkan Ali Koç'un Konyaspor maçında sahaya kadar inip sarılarak doğum gününü kutladığı genç oyuncu ile mart ayında masaya oturulacak. Ancak yönetimin imza için kritik bir planı var.

"1500 dakika" hamlesi

Arda'nın ailesiyle arası çok iyi olan Başkan Koç, yıldız futbolcunun sözleşmesinde yer alan '1500 dakika oynamazsa 5 milyon euroya serbest kalır' maddesini kaldırmak istiyor.

Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe'de toplam 18 resmi maça çıktı. 18 yaşındaki futbolcu, bu süre zarfında 3 gol attı, 2 de asist yaptı.

"Arda Fenerbahçe'nin evladı"

Yeni sözleşme ile ilgili Arda Güler'in ailesi, "Biz Fenerbahçe ile olan kontratta ne 1500 dakikaya bakarız ne başka bir şeye. Arda, Fenerbahçe'nin evladı. Yıldızını burada parlattı. Ali Koç Başkan ile Arda Güler arasında geçecek bir görüşmenin sonucuna göre belli olacak. Oğlumuza başka bir şey söylemeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

"Arda kalmak isterse kalır"

Arda Güler'in ailesi, "Arda, Ali başkanla oturur konuşur. Arda 'Kalmak istiyorum, 5 yıllık sözleşmeye imza atacağım' tamam. Arda 'Ben ayrılmak istiyorum.' derse ona da tamam. Nasıl bir karar alırlarsa ona bakacağız." diyerek durumu ortaya koymuştu.
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