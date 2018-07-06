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Fenerbahçe aradığı yıldızı Çin'de buldu

Fenerbahçe transferde bombayı patlatmak için girişimlere başlarken, Belçikalı yıldız orta sahanın transferi için kulübüne teklif yapıldığı açıklandı.

06 Temmuz 2018 Cuma 11:34
Fenerbahçe aradığı yıldızı Çin'de buldu

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de orta sahaya takviye için girişimler başladı. Sarı lacivertliler Belçikalı yıldız oyuncu için Çin ekibine teklif götürdü.

Fenebahçe, Çin Süper Ligi takımlarından TJ Quanjian'da forma giyen Axel Witsel için Çin ekibine resmi teklifte bulundu.

2017'nın ocak ayında TJ Quanjian tarafından Rus ekibi Zenit Saint Petersburg'dan transfer edilen Witsel, Çin'de geçirdiği sezonda 18 resmi maçta forma giydi ve 2 gol atabildi.

Çin ekibiyle 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Witsel yıllık 16 milyon Euro kazanıyor. Fenerbahçe'nin TJ Quanjian'a götürdüğü teklifin detayları henüz belli olmazken 29 yaşındaki oyuncunun yüksek ücreti teklifin "kiralama" olma ihtimalini güçlendiriyor.

Belçika ile 2018 Dünya Kupası çeyrek final maçında yarın 21.00'da Brezilya karşısına çıkacak olan Witsel, Dünya Kupası'nda ülkesinin oynadığı 4 maçın 3'üne ilk 11'de başladı. (Sabah)

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 11:34
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