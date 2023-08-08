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Spor Fenerbahçe aradığı kaleciyi buldu
Spor

Fenerbahçe aradığı kaleciyi buldu

Yeniakit Publisher
2023-08-08 22:38:00 -
Fenerbahçe aradığı kaleciyi buldu

TFF ve Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Soydan, Radyo Gol'deki bir programda Fenerbahçe'nin Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile anlaştığını söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'nin uzun zamandır ilgi gösterdiği Livakovic için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. TFF'nin eski yöneticilerinden Selim Soydan, sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcuyla anlaşma sağladığını belirtti.

Fenerbahçe'nin anlaştığını iddia etti

Radyo Gol'de konuşan Soydan, Fenerbahçe'nin Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile anlaştığını ve transferin yakında açıklanacağını belirtti.

"Müthiş bir transfer"

Yıldız kaleci hakkında konuşan Soydan, "Fenerbahçe'nin kalecisi kesinlikle ya çok tecrübeli bir Türk olmalı ya da yabancı olmalı, aşağısı kurtarmaz. Bakın Beşiktaş'a kalesinde Mert var bakın Galatasaray'a kalesinde Muslera var. İyi kaleci takımın 1 kişi fazla oynamasını sağlar. Ben Altay ya da İrfan'a kötü kaleci demiyorum ama şampiyonluk istiyorsan 1 numaran sağlam olmalı. Buradan paylaşalım, Fenerbahçe yönetimi Hırvat kaleci Livakovic ile anlaştı yakın zamanda açıklanır. Müthiş bir transfer" ifadelerini kullandı.

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