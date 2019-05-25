Fenerbahçe aradığı golcüyü Rusya'da buldu! Sürpriz isim
Golcü arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, Rusya takımlarından Spartak Moskova'da top koşturan Ze Luis’e kanca attı.25 Mayıs 2019 Cumartesi 22:01
Süper Lig’de kötü bir sezon geçiren ve yeni sezonun kadro planlama çalışmalarına hız veren F.Bahçe, Ersun Yanal’ın isteğiyle gol yollarında sürpriz bir ismi gündemine aldı. Deneyimli çalıştırıcı, Spartak Moskova’nın golcüsü Ze Luis’i istediğini Sarı-Lacivertli yönetime iletti.
Yeşil Burun Adalı forvetinin, bonservis bedeli oldukça yüksek. 2021 yılına kadar Rus ekibiyle sözleşmesi bulunan golcü için 15 milyon eurodan kapı açılıyor.
YORUM YAZ