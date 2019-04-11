Fenerbahçe aradığı 10 numarayı Portekiz'de buldu! Bedavaya geliyor Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Guimaraes’de forma giyen on numara mevkisinde oynayacan Toze'yi gündemine aldı.

Portekiz ekibi Guimaraes’in on numarası Toze, takımının mukavele uzatma önerisine yanaşmadı, F.Bahçe’yi istiyor. Portekiz basınındaki haberler de 26 yaşındaki oyuncunun bu isteğini doğruluyor. F.Bahçe isterse bu iş bedavaya bitecek. Toze kimdir? Futbola Porto altyapısında başlayan Toze, 2014 yılında Estoril'e kiralık olarak gönderildi. Ardından 1 yıl sonra Victoria Guimaraes'e 1,5 milyon euro karşılığında satılan futbolcu, bu sezon 30 resmi maçta 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki oyuncu, Portekiz'in alt yaş milli takımlarında da forma giydi. Akşam

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