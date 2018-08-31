Fenerbahçe aradığı 10 numarayı Fransa'da buldu! Yassine Benzia

Fransa medyasından bomba bir iddia ortaya atıldı.Fenerbahçe yönetimi transfer döneminin kapanmasına saatler kala transfer harekatını sürdürüyor. Brezilyalı oyuncu Jailson ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de yönetim bir başka yıldız için transfer girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Fransa basınına göre Fenerbahçe Lille takımında forma giyen Yacine Benzia için Fransız kulübüne transfer teklifinde bulundu. Fransız basını Yacine Benzia'nin Fenerbahçe'nin teklifi için süre istediğini belirtti.