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Fenerbahçe aradığı 10 numarayı buldu! İşte o isim

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Palmeiras forması giyen Lucas Lima'yı yakın markaja aldı.

27 Haziran 2019 Perşembe 09:43
Fenerbahçe aradığı 10 numarayı buldu! İşte o isim

Miha Zajc'ın beklenen performansı göstermemesi nedeniyle 10 numara transferi de gündemine alan Fenerbahçe'nin peşinde olduğu süper yıldız ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler, Palmeiras formasını giyen Lucas Lima'yı gözüne kestirdi.

Brezilyalı yıldızla çok gizli bir şekilde temasa geçen yönetim şu anda görüşmeleri menajer seviyesinde sürdürüyor. Kısa süre içinde Lucas Lima ile yüz yüze de görüşülecek.

Kariyerinde ilk kez Avrupa'da oynamak isteyen 28 yaşındaki Sambacı'nın Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak Palmeiras'ın tutumu transferde belirleyici olacak.

Brezilya kulübünün Lima için ne kadar bonservis isteyeceği merak konusu... 2 yıl önce de gündeme gelen Sambacı, F.Bahçe ile anlaşmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

14 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen Lima'nın Palmeiras'la 2022'ye kadar sözleşmesi var.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 09:43
  1. Fenerbahçe
  2. Lucas Lima
  3. Palmeiras
  4. Brezilya

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