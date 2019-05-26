Fenerbahçe-Antalyaspor maçından notlar

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Antalyaspor karşısında ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı.

Ülker Stadı'nda oynanan sezonun son maçında Ersun Yanal, geçen hafta 1-0 kazandıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasına göre takımını 5 değişiklikle sahaya sürdü.

Sarı kart cezalısı Harun Tekin ve Tolgay Arlan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Martin Skrtel, Roberto Soldado ile Mathieu Valbuena da kadroda yer almadı. Ersun Yanal bu isimlerin yerine Volkan Demirel, Eljif Elmas, Sadık Çiftpınar, Victor Moses ve Mehmet Ekici'yi oynattı.





- Volkan Demirel 7 hafta sonra ilk 11'de





Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Süper Lig'de 7 maç sonra forma giydi.

Son olarak 25. haftada oynanan Medipol Başakşehir maçında kaleye geçen Volkan, Harun Tekin'in sarı kart cezalısı olmasıyla Antalyaspor karşısında kaleyi devraldı.

Ay sonunda sözleşmesi sona erecek Volkan Demirel'le yeni kontrat imzalanmazsa, tecrübeli futbolcunun Antalyaspor karşılaşması son maçı olacak.





- Valbuena, veda etti





Fenerbahçe'den ayrılacağını açıklayan Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli taraftarlara veda etti.

Sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Valbuena, karşılaşma öncesi sahaya inerek tribünleri tek tek dolaştı. Taraftarın büyük alkışını alan Valbuena, kendisine gösterilen sevgiye aynı şekilde karşılık verdi.





- Emre Belözoğlu tezahüratları





Sarı-lacivertli taraftarlar, gelecek sezon Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Emre Belözoğlu için tezahüratlar yaptı.

Fenerbahçe'den 2015 yılında ayrılan ve tekrar takıma dönmesi beklenen Emre lehine uzun süre bağırdı.

Taraftarlar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman aleyhine de tezahüratlarda bulundu.





- Neustaedter'den de veda





Sözleşmesi ay sonunda bitecek Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustaedter de sosyal medya hesabından sarı-lacivertli formayla son maçına çıktığını açıkladı.

Antalyaspor karşısında yedekler arasında yer alan Neustaedter, sosyal medya hesabında formasını paylaşarak "Son gün" mesajını yazdı.





- Yusuf Mert Tunç'un ilk heyecanı





Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yeteneği Yusuf Mert Tunç, kariyerinde ilk kez profesyonel bir maçta kadroya girdi.

21 Yaş Altı Ligi'nde attığı 22 golle "Gol Kralı" olan Yusuf Mert, teknik direktör Ersun Yanal tarafından ilk kez A takım kadrosuna dahil edildi.

Yusuf Mert'in yanı sıra genç oyuncular Berke Özer, Oğuz Kağan Güçtekin ve Abdulcebrail Akbulut da kadroya girdi.





- Tribünler dolmadı





Fenerbahçeli taraftarlar, Antalyaspor maçına ilgi göstermedi.

Sezonun son maçında tribünlerin çok büyük bir bölümü boş kaldı.

Antalyaspor'u destekleyen 30 kadar taraftar da deplasman tribünündeki yerini aldı.



