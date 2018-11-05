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Fenerbahçe - Anderlecht maçını İsveçli hakem yönetecek

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i konuk edeceği maçı İsveçli hakem Ekberg yönetecek.

05 Kasım 2018 Pazartesi 14:37
Fenerbahçe - Anderlecht maçını İsveçli hakem yönetecek

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında 8 Kasım Perşembe günü Belçika temsilcisi Anderlecht'i konuk edeceği karşılaşmayı, İsveç Futbol Federasyonundan Andreas Ekberg yönetecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda yapılacak mücadelede Ekberg'in yardımcılıklarını Daniel Warnmark ve Stefan Hallberg'in yapacakları kaydedildi.

Maçın dördüncü hakeminin ise Fredrik Klyver olacağı aktarıldı.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 14:37
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