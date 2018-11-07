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Fenerbahçe, Anderlecht maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında yarın sahasında Belçika temsilcisi Anderlecht ile yapacağı maçın hazırlıklarını bitirdi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 19:35
Fenerbahçe, Anderlecht maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında yarın sahasında Belçika temsilcisi Anderlecht ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadı'nda teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanın basına açık bölümünde futbolcular, pas çalışması gerçekleştirdi.

Sakatlıkları süren Mehmet Topal ve Oğuz Kağan Güçtekin'in yanı sıra kulübün idari kararıyla Anderlecht maçının kadrosuna dahil edilmeyen Yassine Benzia, antrenmanda yer almadı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 19:35
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  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
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