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Fenerbahçe, Alanya deplasmanında

- Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in 4. haftasında yarın lider Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak- Fenerbahçe, ligde oynadığı son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı

15 Eylül 2019 Pazar 09:23
Fenerbahçe, Alanya deplasmanında


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında yarın lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nın ev sahipliği yapacağı haftanın kapanış mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Lige iyi bir başlangıç yapan ve 3 maçta 7 puan toplayan Fenerbahçe, karşılaşmadan galip ayrılarak rakibinden liderliği almayı hedefliyor.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Victor Moses, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, teknik direktör Ersun Yanal'ın şans vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek. Bir diğer yeni transfer Adil Rami'nin ise takımla çalışmalara başlamasına rağmen hazır olmadığı gerekçesiyle forma giymesi beklenmiyor.


- Ligde 8 maçtır yenilmiyor


Fenerbahçe, Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta mağlup olmadı.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı 8 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Bu maçlarda 6 galibiyet alan Fenerbahçe, 2 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı.


- Ozan Tufan eski takımına karşı


Fenerbahçe'de milli futbolcu Ozan Tufan, yarın eski takımı Alanyaspor'a karşı mücadele edecek.

Bu sezon hem sarı-lacivertliler hem de milli takımda gösterdiği performansla dikkati çeken 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018-2019'un ikinci yarısında Alanyaspor'da kiralık olarak forma giymişti.


- Alanyaspor ile 7. randevu


Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 7. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 6 maçtan 4'ünü Fenerbahçe, birini Alanyaspor kazandı, bir müsabaka da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 13 golüne, Alanyaspor 5 golle yanıt verdi.

Geçen sezonki maçları ev sahipleri kazandı, Fenerbahçe 2-0, Alanyaspor 1-0 galip geldi.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 09:23
  1. Alanyaspor
  2. Fenerbahçe
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  4. SÜPER LİG

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