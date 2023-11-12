Fenerbahçe, Adana Demirspor'a konuk oluyor! Canlı gol anlatımı yapıyoruz..
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'a konuk oluyor.
İlk 11'ler :
Yukatel Adana Demirspor: Ertaç | Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues | Ndiaye, Emre | Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan | Niang
Fenerbahçe: Livakovic | Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi | Crespo, Zajc | İrfan Can, Szymanski, Tadic | Dzeko.
LİGDE 39. RANDEVU
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Fenerbahçe ile Yukatel Adana Demirspor, 39. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe, 22 galibiyet elde ederken, 5 kez de Adana ekibi hanesine 3 puan yazdırdı. 11 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Fenerbahçe'nin 76 golüne, Yukatel Adana Demirspor 30 golle yanıt verdi. İki ekip arasındaki son lig maçı 2 Şubat 2023'te Adana'da oynanırken, mücadele 1-1 berabere sona erdi.
LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI
Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta sahadan mağlubiyet ayrılsa da 11 haftanın tamamında gol buldu. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 31 gol gönderdi. Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, attığı 10 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig'in gol krallığı yarışında Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile birlikte zirvede yer alıyor.